Cristache (PMP): Sistemul sanitar trebuie să răspundă aşteptărilor tuturor bolnavilor din România Deputatul PMP Catalin Cristache afirma ca Guvernul trebuie sa raspunda asteptarilor tuturor bolnavilor din Romania, "nu doar a celor cu COVID 19". "Sunt tot mai multe exemple in presa si raportari ale asociatiilor pacientilor din Romania care arata faptul ca, din dorinta de a lupta cat mai eficient cu virusul ucigas SARS - CoV2, se iau masuri birocratice si administrative care afecteaza serviciile medicale pentru pacientii care au afectiuni cronice sau urgente sanitare (...). Sunt cazuri de persoane care au suferit AVC-uri sau atacuri de cord pentru care tratamentul a intarziat din cauza testarii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

