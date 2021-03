Stiri pe aceeasi tema

- Un individ de 23 de ani a fost condamnat marti de un tribunal din Nimes, in sudul Frantei, la 20 de ani de inchisoare pentru asasinarea Nicoletei, o tanara prostituata originara din Romania.

- BRUXELLES, 17 mart – Sputnik. Nori negri se aduna deasupra companiei AstraZeneca, luata la ochi de europeni atat din cauza intarzierilor in livrarea vaccinurilor, cat și a reacțiilor adverse periculoase de dupa vaccinare, care au determinat cam jumatate din țarile UE sa suspende utilizarea produsului…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata seara, ca susține utilizarea testelor non-invazive, bazate pe saliva, in școli, pentru ca starea de siguranța in școli sa se imbunatațeasca și elevii sa nu mai fie traumatizați.Ministrul a dat acest raspuns dupa ce a fost intrebat, sambata seara,…

- Numarul cazurilor zilnice de Covid-19 este din nou in crestere, la nivel global, iar mai multe tari europene se pregatesc pentru al treilea val al pandemiei. Cehia revine la lockdown, iar Franta se pregateste de o decizie similara. Ultimele cifre raportate la nivel mondial arata o crestere…

- Orange obține 1,3 mld. euro din vanzarea unei parti din reteaua in banda larga din Franta, un activ valoros al operatorului telecom Orange, cel mai mare grup telecom francez, a anuntat vanzarea unei parti din activele sale fixe din Franta unui consortiu format din trei investitori, pentru aproximativ…

- Captura a fost facuta de poliția spaniola la granița dintre Spania și Franța. Drogurile și motocicleta furata au fost gasite intr-un autocar inmatriculat in Romania, care efectua curse in intreaga Europa. Surse Bistrițeanul.ro spun ca cei doi șoferi și reprezentantul firmei sunt din Rebra. Poliția spaniola…