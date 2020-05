Stiri pe aceeasi tema

- Pe calea Caransebeșului din municipiul Reșița a avut loc un conflict intre doi barbați de 19 și respectiv 32 de ani, care s-au agresat reciproc. The post Tragedie in vestul țarii: Crima dintr-un pumn, a lasat doi copii orfani appeared first on Renasterea banateana .

- Tragedie fara margini in familia unei romance din Italia. Fiica femeii, in varsta de trei ani, a fost gasita fara suflare intr-o piscina situata la o distanța de doi kilometri de locuința.

- Povestea tinerei Paula Raluca Danila, pare desprinsa dintr-un film horror. Carabinierii din regiune susțin ca Paula a fost vazuta in viața, ultima data, pe data de 13 aprilie 2020, cand a mers la un picnic cu mai mulți prieteni, deși nu avea voie. In timpul petrecerii, Paula ar fi vorbit la telefon,…

- Jossie Harris, fosta iubita a legendarului pugilist Floyd Mayweather si mama copiilor acestuia, a fost gasita moarta. Harris avea varsta de 40 de ani. Floyd Mayweather si Jossie Harris au avut o relatie...

- Josie Harris, fosta iubita a lui Floyd Mayweather, a fost gasita moarta in mașina personala, anunța presa americana. Polițiștii nu suspecteaza ca ar fi vorba despre o crima, ci o moarte din cauze naturale.

- Sfarșit dramatic pentru o femeie in varsta de 43 de ani din Republica Moldova care lucra ca ingrijitoare de batrani la Altavilla Silentina, in provincia Salerno din Campania, ea a fost gasita decedata in baia din locuința batranului pe care il ingrijea, informeaza