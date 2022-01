Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Timișoara și-a omorat soția cu un cuțit, apoi a sunat la poliție și a povestit ce a facut. Totul s-a petrecut la cei doi soți in apartament, in noaptea de marți spre miercuri, cand barbatul de 65 de ani a luat un cuțit și și-a injunghiat soția. Imediat dupa ce femeia a ramas fara viața,…

- Tragedie in aceasta dimineața in zona Complexului Studențesc din Timișoara. Un barbat in varsta de 65 de ani și-a injunghiat soția de aceeași varsta și apoi a sunat la 112 pentru a-și anunța fapta. Crima a avut loc intr-un imobil de pe bulevardul Corneliu Coposu, iar vecinii spun ca cei doi formau o…

- Crima in toiul nopții la Timișoara. Un barbat de 65 de ani și-a ucis soția cu un cuțit. Scenele de groaza s-au petrecut pe strada Corneliu Coposu, in miezul nopții. Deocamdata, din primele informații nu se știe care a fost mobilul crimei, in condițiile in care cei doi erau cunoscuți ca fiind o familie…

- Postare incredibila pe TikTok a adolescentilor care au omorat un om in noaptea de Revelion, in localitatea brasoveana Ticusu Vechi! Cei doi frati si varul lor, toti trei minori, au mers, de Anul Nou, la vecinii lor. Vecinii nu au vrut sa-i primeasca, asa ca tinerii s-au intors si i-au atacat cu topoare.…

- Crima terifianta in Vaslui! Un barbat in varsta de 79 de ani și-a omorat soția și fiul, care avea handicap locomotor, cu un topor. Tragedia avut loc in satul Cornii Albești. Barbatul a facut accident dupa ce și-a omorat familia.

- Crima ingrozitoare in Neamt! Un barbat si-a injunghiat fetitele gemene, dupa o cearta cu sotia, Politistii au intervenit de urgenta sambata dimineata intr-un apartament din Roman, unde s-a petrecut crima oribila. In jurul orei 8, a fost inregistrat un prim apel 112, efectuat de un vecin, cu privire…