- O femeie din judetul Bihor a platit un asasin ca sa ii omoare soțul. Aceasta a fost ajutata de verișoara victimei care intr-un final și-a recunoscut faptele in fața anchetatorilor. Cele trei persoane se afla in arest in prezent. Barbatul era dat disparut de familie pe 21 decembrie, anul trecut, si cautat…

- Doua femei din Bihor sunt suspectate ca ar fi angajat un barbat pentru a-l ucide pe sotul uneia dintre suspecte, contra sumei de 40.000 de lei, cei trei fiind retinuti sub acuzatia de omor calificat.

- Un bihorean a fost asasinat la comanda iubitei sale. Barbatul a disparut in luna decembrie a anului trecut, insa abia acum anchetatori au descoperit planul diabolic al femeii. Istvan Venkli avea 45 de ani atunci cand a fost omorat. El locuia in comuna Simian din judetul Bihor si a disparut in noaptea…

- O femeie din a platit un asasin ca sa ii omoare iubitul, dupa ce s-a indragostit de o alta femeie. Tanara, asasinul, dar si noua iubita a femeii au fost retinuti de Politie. Potrivit unor surse, femeia, care s-a indragostit de o alta femeie, a platit 40.000 de lei unui asasin platit ca sa ii omoare…

- Un barbat din Ialoveni și-ar fi ucis soția cu sange, iar ulterior și-ar fi pus capat zilelor. Crima ar fi fost comisa duminica, in jurul orei 16:00.Potrivit oamenilor legii, intre cei doi soți s-a iscat un conflict, care a degenerat in bataie.

- Un barbat de cetațenie romana și-a taiat mana, dupa ce a incercat sa iși omoare soția, in Marea Britanie. El a atacat-o cu un cuțit de bucatarie și a primit despagubiri uriașe. In anul 2015 a fost condamnat la 11 ani de inchisoare pentru tentativa de omor.

- Alerta s-a dat dupa ce o femeie a sunat la 112 și a reclamat ca o ruda de-a sa, in varsta de 35 de ani, a primit o lovitura de cuțit in zona gatului, chiar din partea soțului, in varsta de 45 de ani, potrivit Realitatea de Giurgiu .Polițiștii sosiți la locul faptei au chemat un echipaj SMURD, care…

- Un barbat de 39 ani a fost ucis cu sange rece de un consatean. Victima a fost gasit fara suflare in propria casa, duminica dimineața, de catre fratele sau, care a alertat imediat poliția. Tragedia a avut loc in localitatea Varnița, raionul Anenii Noi.