- Tragedia a fost descoperita de fiul victimelorEvenimentul șocant s-a petrecut in localitatea Șeitin, unde un barbat a cedat intr-o izbucnire de furie, distrugand mobilierul și bunurile din casa. Intr-o incercare disperata de a scapa, soția sa a fost prinsa și batuta cu brutalitate, pana cand a cazut…

- Crima urmata de sinucidere la Seitin, vineri dupa masa, acolo unde un barbat in varsta de 77 de ani si-a ucis soția – in varsta... The post Crima urmata de sinucidere la Seitin. Un barbat de 77 de ani si-a ucis soția, apoi si-a pus capat zilelor appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Un barbat din localitatea Hiliseu Horia si-a ucis sotia si apoi s-a sinucis, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Botosani, Delia Neniscu, transmite Agerpres.

- Un caz infiorator a zguduit liniștea unui cartier din Capitala și a pus in alerta oamenii legii. Un barbat de 46 de ani a sfarșit in condiții crunte, dupa ce a fost atacat, marți seara, și lovit fara mila. Cei doi suspecți, unul dintre ei minor, au reușit sa fuga, iar polițiștii i-au cautat aproape…

- Tragedia a șocat comunitatea și investigațiile continua pentru a clarifica toate aspectele acestui eveniment tragic. The post TRAGEDIE IN ANGLIA Mama romanca și fostul soț gasiți morți intr-o presupusa crima-sinucidere first appeared on Informatia Zilei .

- O noua crima șocheaza Romania! Un barbat din Olt in varsta de 68 de ani și-a ucis cu sange rece soția. A lovit-o cu un lemn in cap, iar apoi a injunghiat-o. Oamenii legii l-au reținut pentru 24 de ore pe agresor, sub aspectul savarșirii infracțiunii de omor.

- Un barbat a fost retinut de politistii din Olt pentru 24 de ore dupa ce si-a omorat sotia. Anchetatorii au stabilit ca el a lovit-o mai intai pe femeie cu un lemn in cap, iar apoi a injunghiat-o.

- Crima șocanta in București. O administratoare de bloc a fost ucisa de un barbat cu un cuțit! Iata ce detalii dau procurorii: Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti aduce la cunostinta opiniei publice urmatoarele:La data de 29.03.2024,…