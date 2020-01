Crimă abominabilă: o româncă din Austria a fost ucisă sub ochii copiilor săi de către soţul acesteia Crima oribila intr-o familie de romani din Austria. Un barbat in varsta de 50 de ani i-a taiat gatul soției, chiar sub privirile copiilor. Totul s-a produs in bucataria casei in care locuiau.



Cei doi soți au inceput sa se certe intens, iar la un moment dat barbatul a pus mana pe cuțit și a injunghiat-o pe femeie, iar mai apoi a taiat-o in jurul gatului, potrivit dcnews.ro.



Unul dintre copii a fost cel care a alertat autoritațile. Deși inițial agresorul nu și-a recunoscut vina, ulterior a spus adevarul in fața anchetatorilor.



Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela a fost ucisa de sot, in Austria. Fiul femeii ei a sunat la politie, ingrozit de ce a putut sa vada. Tatal sau i-a taiat pur si simplu gatul mamei, in casa, orbit de gelozie. Cei doi romani s-au luat la cearta in bucatarie, in timp ce in incinta se aflau cei doi copii ai lor, un baiat de 16…

- Au iesit la iveala detalii cutremuratoare despre crima ingrozitoare, petrecuta intr-o locuința din Austria. Gabriela a pierit, la doar 42 de ani, iar cel care i-a fost calau este chiar soțul ei, tot cetațean roman.

- Devenita, prin concurs pe 8 ianuarie directoare de ingrijiri la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț, Anca Daniela Patriche a fost omorata astazi, 10 ianuarie, in cabinetul ei de asistenta șefa din secția de chirurgie, unde lucra. Soțul ei, cu care se afla in divorț, și se pare ca traia separat…

- Atac socant intr-un spital din Romania! Directorul de ingrijiri medicale de la spitalul de Urgenta Piatra Neamt, o femeie de 50 de ani, a fost injunghiata mortal. Atacatorul este chiar sotul ei. Barbatul a urmarit-o si a actionat cand asistenta-sefa a ramas singura in cabinet. O ora s-au chinuit colegii…

- Directorul de ingrijiri de la Spitalul de Urgenta Piatra Neamt, o femeie de 49 de ani, a fost ucisa, vineri, de sot.Acesta a venit in vizita la spital, iar dupa discutii in contradictoriu, si a injunghiat sotia in cabinetul in care inca lucra, ea fiind asistent sef in Sectia de Chirurgie, potrivit Mediafax,…

- Directorea de ingrijiri de la Spitalul de Urgența din Piatra Neamț, Anca Patriche, a fost ucisa, vineri, de soțul sau, cu care era in proces de divorț, a precizat pentru B1.ro purtatorul de cuvant IPJ Piatra Neamț. Oribila crima a avut loc chiar in cabinetul directoarei. Soțul acesteia a venit…

- Crima devastatoare a șocat orașul Alcorcon, din Spania, iar presa spaniola a mediatizat cazul imediat dupa ce s-au aflat primele detalii. Victima a fost o minora de 17 ani, romanca, care a fost injunghiata mortal in abdomen.

- Crima care a zguduit orasul Alcorcon, din Spania, a fost mediatizata intens de presa spaniola, dupa ce s-au aflat primele detalii. Victima, o romanca de 17 ani, a fost injunghiata mortal in abdomen, fiind gasita intr-o balta de sange.