Crezul moldovenilor: Țara și națiunea (VIDEO) In anul 2011, in Moldova a fost lansat proiectul www.moldovenii.md, care s-a dovedit a fi o adevarata enciclopedie a Moldovei și moldovenilor. In plus, in proiect este in mod clar demonstrata continuitatea poporului moldovenesc (de 7-8 mii de ani) din spațiul carpato-dunarean și nistrean, totodata oferindu-se raspunsurile la intrebarile legate de ideea formarii statului moldovenesc și națiunii Citeste articolul mai departe pe noi.md…

