- Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna iunie 2022 au totalizat 64,628 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 735,31 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), informeaza AGERPRES . In luna iunie, erau inregistrati…

- Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, a declarat, marti, ca in sedinta conducerii liberalilor s-a discutat despre varianta neimpozitarii pensiilor mai mici de 3.000 de lei, insa a precizat ca trebuie sa existe o discutie in coalitie pe acest subiect.

- Premierul a afirmat in deschiderea sedintei de Guvern ca se afla in procesul de analiza a executiei bugetare pe prima jumatate a anului. ”Consider necesar sa subliniez ca aceasta executie bugetara reprezinta, practic, radiografia corecta a tuturor deciziilor luate la nivelul Guvernului in primele sase…

- Urmeaza ca rectificarea bugetara sa se produca in prima decada a lunii august și exista acele angajamente pe care noi trebuie sa le respectam, acea reducere de 10% a cheltuielilor pentru bunuri și servicii de la fiecare Minister in parte, a declarat joi premierul Nicolae Ciuca. Pentru ca se pregatește…

- Șeful Guvernului, Nicolae Ciuca, a transmis, luni, 11 iulie, un mesaj cu prilejul implinirii unui sfert de secol de la lansarea Parteneriatului Strategic intre Romania și Statele Unite, inițiat in vara anului 1997, cu prilejul prezenței la București a fostului președinte american Bill Clinton. Premierul…

- ”Am venit cu acesti 5 lei la 10 litri, este o masura discutata, am avut fiecare opinii, am zis sa vedem cum functioneaza si apoi ne intalnim, cred ca miercuri din nou in coalitie si vom discuta asupra efectelor”, a spus Ciolacu. El a precizat ca avem al doilea cel mai mic pret din Europa la carburanti,…

- Fostul mare international a contribuit la organizarea celor patru partide din cadrul Campionatului European de fotbal, anul trecut, la Bucuresti. Iar acum ajuta la pregatirile altui eveniment important care va avea loc, la Cluj.

- Numarul persoanelor care au beneficiat de indemnizatie pentru cresterea copilului a fost, in luna aprilie 2022, de 176.486, scrie Agerpres . Este un numar in crestere cu 325 de persone fata de martie, cand 176.161 de persoane au primit acest tip de ajutor social, conform datelor publicate de Agentia…