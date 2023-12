Autoritatea de Supraveghere Financiara ( ASF ) a emis recent un anunț oficial privind creșterea tarifelor RCA in 2024, dezvaluind un tabel detaliat al noilor prețuri. Veștile proaste circula in piața RCA, iar un nou faliment este posibil sa se produca in anul viitor. Conform informațiilor obținute, tarifele RCA vor suferi ajustari, dar nu intr-o masura atat de drastica precum in anii precedenți. ASF a publicat noile tarife de referința pentru polițele obligatorii RCA de raspundere civila auto, evidențiind creșteri moderate fața de valorile din primavara, cand majorarile depașeau 40%. Tariful de…