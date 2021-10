Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 5,3% in luna august 2021, de la 5% in iulie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,92%, marfurile alimentare cu 2,7%, iar serviciile cu 2,97%, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). Conform INS, preturile de…

- Problemele din lanturile de aprovizionare duc la creșterea prețurilor peste nivelul estimat de Banca Centrala Europeana, chiar daca impactul va fi probabil temporar, a declarat Francois Villeroy de Galhau, membru in Consiliul guvernatorilor BCE, trasmite Bloomberg.

- Actualul scenariu al Bancii Nationale evidentiaza o traiectorie mai inalta a ratei anuale prognozate a inflatiei pe parcursul urmatorilor doi ani, in conditiile in care aceasta a fost din nou revizuita considerabil, in sens ascendent pe termen scurt si intr-o mai mica masura pe cel de-al doilea segment…

- BNR mentine ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25% pe an Foto: arhiva Banca Nationala a României a decis astazi mentinerea ratei dobânzii de politica monetara la nivelul de 1,25% pe an. Actualul scenariu al BNR evidentiaza o traiectorie mai înalta a ratei…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a României a hotarât menținerea ratei dobânzii de politica monetara la nivelul de 1,25% pe an. De asemenea, a mai decis menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 0,75% pe an și a ratei dobânzii aferente facilitații…

- Rata anuala a inflației a crescut in aprilie 2021 la 3,24 la suta, de la 3,05 la suta in martie, iar in luna mai a urcat la 3,75 la suta, ușor peste nivelul prognozat și deasupra limitei de sus a intervalului țintei. Creșterea a fost determinata aproape integral de componente exogene ale IPC, mai cu…

