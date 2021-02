Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanța de Urgența care îngheața punctul de pensie la nivelul de 1.442 lei se afla în Monitorul oficial. HotNews.ro a scris aseara despre ea. Pe lânga amânarile cu 2 ani în privința aplicarii legii pensiilor din 2019 (precum formula de calcul prin care s-ar fi rezolvat…

- Florin Cițu, premierul Romaniei, a anunșat, joi, dupa incheierea ședinței de Guvern, ca fost adoptata Ordonanța de Urgența prin care creșterea pensiilor este amanata pana in 2022. De asemenea, premierul a mai anunțat ca voucherele de vacanța sunt suspendate iar gratuitatea pe tren pentru studenți a…

- Ministerul de Finanțe a publicat, luni seara, Ordonanța de Urgența privind unele masuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea si completarea unor acte normative, supranumita „ordonanța austeritații”, act normativ care urmeaza sa fie adoptata in prima ședința de Guvern. Principalele…

- Guvernul a adoptat miercuri ordonanța de urgența privind unele masuri fiscal-bugetare, in care este prevazuta și inghețarea pensiilor in 2021 și amanarea majorarilor prevazute in lege din 2021 pana in 2023 și 2024, informeaza Digi24 . Legea aflata in vigoare prevedea ca de la 1 septembrie 2021 punctul…

- Fostul Parlament a facut o gafa de proporții in incercarea de a majora salariile profesorilor și de a opri planul fostului Guvern de amanare a creșterii salariilor. Explicațiile sunt oferite de Curtea Constituționala. Inițial, salariile profesorilor ar fi trebuit sa creasca la 1 septembrie…

- Principala tema aflata pe agenda sedintei de astazi a Guvernului va fi proiectul de Ordonanta de Urgenta privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale. Acesta include decizii care sa permita indeplinirea, in cel mai scurt timp, in noua structura, a activitatii Guvernului…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, afirma ca alocatiile copiilor vor creste cu 20% la inceputul anului viitor si cu acelasi procent la jumatatea anului. “Pentru cresterea pensiilor am spus foarte clar ca avem in vedere o crestere care sa acopere 100% rata inflatiei si 50% din castigul salarial…

- „Vor crește. Din punctul de vedere al liberalilor, lucrurile sunt foarte clare. In primul rand, in programul nostru de guvernare, pentru creșterea pensiilor am spus foarte clar ca avem in vedere o creștere care sa acopere 100% rata inflației și 50% din caștigul salarial mediu brut pe economie. Acest…