- Comisia Europeana a recomandat Romaniei sa ia masuri, in 2020 si 2021, pentru a urma politici fiscale in linie cu recomandarile Consiliului din 3 aprilie, conform carora Romania ar trebui sa puna capat situatiei actuale de deficit excesiv pana cel tarziu in 2022, se arata in recomandarile anuale catre…

- Ministerul Finanțelor va propune Guvernului mai multe variante privind creșterea pensiilor din toamna. Potrivit ministrului de Finanțe, Florin Cițu, in luna aprilie au fost alocate 11 miliarde de lei pentru asistența sociala, in care ar fi incluse și pensiile. In ceea ce privește valoarea pensiilor,…

- Comisia Europeana aproba masurile Guvernului roman pentru sustinerea IMM-urilor in contextul pandemiei de COVID-19, in valoare de 3,3 miliarde de euro. ”Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare a Romaniei in valoare de 16 miliarde RON (aproximativ 3,3 miliarde EUR) ce vizeaza sustinerea…

- Orice crestere a pensiilor cu mai mult de 10% decat cresc nesustenabil salariile, nu face decat sa dezechilibreze si sa adanceasca deficitul, deoarece pensiile se platesc pe baza salariilor nu pe baza de acumulari trecute, a declarat joi economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin…

- Intrebat despre temerile Comisie Europene referitoare la cresterea pensiilor cu 40 la suta, Ludovic Orban a explicat ca exista resurse pentru sustinerea majorarii. "In legea bugetului de stat si in legea bugetului asigurarilor sociale sunt prevazuti banii pentru cresterea pensiilor in conformitate…

- Noua lege a pensiilor este principalul factor al proiectatei cresteri rapide a deficitului general guvernamental, la 6,1% din PIB in 2021, si al riscurilor ridicate la adresa sustenabilitatii bugetare, previzioneaza Comisia Europeana (CE) in raportul de tara referitor la Romania, publicat ieri si preluat…

- Deficitul bugetar al Romaniei se va majora la 4,4% din PIB in 2020 si 6,1% in 2021 Deficitul bugetar al Romaniei se va majora la 4,4% din PIB in 2020 si 6,1% in 2021 ca urmare a majorarii pensiilor, scrie Comisia Europeana in raportul de tara referitor la Romania, publicat miercuri. Deficitul de cont…

