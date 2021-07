Creștere surprinzătoare, cu 33,4% a chiriilor medii cerute pe case în iunie în București Segmentul caselor pare a se mișca cel mai radical pe piața rezidențiala. Luna trecuta, chiriile medii cerute pentru case in București au explodat, inregistrand, conform statisticilor anuntul.ro, o creștere de 33,4% dupa doua luni de scadere consecutiva. In schimb, prețurile medii cerute pentru vanzare, in iunie, au scazut cu 5,6%, dupa reducerea cu 3,6% din mai. E aproape de neașteptat ca doar cererea sa fie motivul exploziei chiriilor, dar deocamdata mai trebui așteptat pentru a observa o tendința. Iar prețurile acestora fac segmentul relativ inabordabil de o mare masa de cumparatori. Pe restul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

