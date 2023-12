Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean roman și altul ucrainean sunt cercetați de polițiștii de frontiera satmareni dupa ce la controlul de frontiera aceștia au prezentat permise de conducere false, avand insemnele autoritaților romane și ucrainene. In Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a intra in Romania,…

- Polițiștii de frontiera satmareni, in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii Naționale de Mediu nu au permis intrarea in țara a unui mijloc de transport incarcat cu aproximativ 23 tone de deșeuri din aluminiu provenite din Slovenia pentru o societate comerciala de pe raza judetului Satu Mare. Miercuri,…

- Polițiștii de frontiera satmareni cerceteaza un cetațean roman care la ieșirea din țara a prezentat un certificat ITP fals. Miercuri, 08 noiembrie a.c., in jurul orei 20.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera, pe sensul…

- Un individ din Suceava este supus investigației polițiștilor de frontiera din Satu Mare, deoarece, la punctul de control de la frontiera, acesta a prezentat un permis de conducere fals, care purta sigla autoritaților ucrainene. In aceasta dimineața, in jurul orei 07.30, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Joi, 12 octombrie, in jurul orei 10.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților pe sensul de intrarea in Romania un cetațean roman, in varsta de 27 de ani, domiciliat in județul Suceava. Acesta conducea un autoturism marca Renault,…

- Poliția de Frontiera a anunțat ca in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor pe sensul de intrare in Romania un sucevean in varsta de 35 de ani, care conducea un automarfar cu semiremorca, ambele inmatriculate in Romania, cu care transporta anvelope ...

- Duminica, 8 octombrie, in jurul orei 14.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților pe sensul de intrarea in Romania un cetațean din R. Moldova, in varsta de 50 de ani. Acesta conducea un automarfar marca Scania, cu semiremorca, ambele…