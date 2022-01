Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca este ingrijoratoare situatia abandonului scolar in Romania, iar cifrele erau grave inainte de pandemie, scrie news.ro, citat de Hotnews . In 2020, unul din patru copii din mediul rural renunta la scoala inainte de a termina gimnaziul. ”Pandemia a amplificat…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat, vineri, ca, in cel mult trei saptamani, va fi deblocata procedura de achizitie pentru testele de saliva in scoli, precizand ca elevii de gimnaziu si de liceu si-ar putea administra aceste teste in unitatea de invatamant, sub supravegherea profesorului.…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca se teme de momentul in care va afla cifrele privind rata abandonului scolar, avand in vedere ca in anul 2020, care nu a fost in totalitate afectat de pandemie, unu din patru copii din mediul rural a abandonat inainte de vreme scoala, anunța news.ro.…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a declarat, luni, ca scolile in care rata de vaccinare este sub 60% in ziua de vineri, iar incidenta infectarilor cu noul coronavirus in localitatea respectiva este mai mare de 3 la mie, se vor intoarce in online. “Articolul 3 din ordinul comun Ministerul Educatiei…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat, vineri, ca scolile vor avea posibilitatea de a decide daca fac sau nu cursuri pe 23 decembrie. Decizia apartine conducerii unitatii, iar cursurile in format fizic pot fi inlocuite cu o tema de vacanta sau cu intalniri informale. ”Data fiind configuratia…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat, joi, ca inspectoratele scolare din tara au cam jumatate din testele care ar fi necesare pentru testarea de luni a elevilor si a precizat ca inca asteapta raspunsul IGSU cu privire la urmatoarea transa de teste. “Ministerul Educatiei nu este interesat in…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anunțat, luni, ca a fost descoperit primul rezultat pozitiv in școlile din Romania, in urma efectuarii testelor de saliva. Elevul va face testul PCR pentru confirmarea infectarii cu noul coronavirus. ”Am fost anuntat in urma cu putin timp de DSP Bucuresti ca s-a…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca in cele doua saptamani de prelungire a Semestrului I, in luna ianuarie 2022, in perioada 3-14 ianuarie, se vor da tezele. Cele doua saptamani de vacanta suplimentara vor fi recuperate in ianuarie. Astfel, primul semestru al anului scolar va avea in continuare…