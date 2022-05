Stiri pe aceeasi tema

- BNR a decis marti majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 3,75 la suta pe an, de la 3 la suta pe an, incepand cu data de 11 mai. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta marti a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara…

- Banca Naționala a Romaniei a majorat dobanda-cheie la 3,75% pe an Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat marti majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 3,75% pe an, de la 3% pe an anterior, incepand cu data de 11 mai 2022, informeaza banca centrala. Totodata,…

- ”Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 5 aprilie 2022, a hotarat urmatoarele: majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 3 la suta pe an, de la 2,50 la suta pe an, incepand cu data de 6 aprilie 2022; majorarea ratei dobanzii pentru…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a decis marti majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 3- pe an, de la 2,50- pe an, incepand cu data de 6 aprilie 2022. "Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 5 aprilie…

- Creștere exploziva a indicelui ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza ratele creditelor de consum in lei. Este vorba de cea mai semnificativa modificare de la o zi la alta din ultimii 8 ani, ca urmare a faptului ca Banca Nationala a majorat miercuri dobanda cheie, potrivit realitatea.net…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 3,53% pe an, de la 3,29% cat a fost miercuri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). O valoare aproape similara a indicelui ROBOR la 3 luni…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat astazi majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,5% pe an, de la 2% pe an, incepand cu data de 10 februarie 2022, si pastrarea controlului ferm asupra lichiditatii de pe piata monetara,

- Consiliul de administratie al BNR a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50 la suta pe an, de la 2,00 la suta pe an, incepand cu data de 10 februarie 2022. Instituția apreciaza ca inflația ar putea urca in trimestrul II cu doua cifre, din cauza prețurilor energiei.…