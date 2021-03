Creștere ALARMANTĂ a numărului tinerilor din ATI, infectați cu COVID-19 La raportarea de ieri, autoritațile au anunțat ca peste 1.000 de romani sunt internate la ATI. Vorbim mai exact despre 1.022 de oameni care necesita ingrijire de specialitate, permanenta, din partea medicilor in unitațile de Terapie Intensiva. In unitațile sanitare de profil din țara noastra, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.334. Chiar daca autoritațile sunt optimiste in ceea ce privește evoluția pandemiei de coronavirus, din Romania, ca urmare a numarului mare de oameni vaccinați de la debutul campaniei naționale și pana in prezent (1.565.021), medicii atrag atenția asupra… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Beatrice Mahler, managerul Institutului "Marius Nasta" din București, este de parere ca Romania a ajuns in valul trei al pandemiei de COVID, dupa ce, in ultimele zile a observat o crestere ingrijoratoare a numarului de pacienti, transmite Digi24.Beatrice Mahler precizeaza ca la "Marius Nasta" nu mai…

- Numarul de cazuri de Covid-19 este din nou in creștere, la nivel global. Mai multe țari europene se pregatesc pentru valul trei al pandemiei. Cehia revine la lockdown, iar Franța se pregatește de o decizie similara. Crește iar numarul cazurilor de Covid-19 la nivel mondial. Asta dupa o perioada destul…

- Cehia revine la lockdown, iar Franta se pregateste de o decizie similara. Ultimele cifre raportate la nivel mondial arata o crestere a numarului de imbolnaviri COVID-19. Joi au fost inregistrate peste 427.000 de cazuri noi in lume, cu 25% mai multe fata de ziua precedenta, potrivit Organizatiei Mondiale…

- Numarul cazurilor zilnice de Covid-19 este din nou in crestere, la nivel global, iar mai multe tari europene se pregatesc pentru al treilea val al pandemiei. Cehia revine la lockdown, iar Franta se pregateste de o decizie similara. Ultimele cifre raportate la nivel mondial arata o crestere…

- Directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP, Adriana Pistol, a declarat marți intr-o conferința de presa ca așa cum se intampla peste tot in lume și in contextul raspandirii tulpinii britanice in Romania, este „firesc” daca apare o creștere a…

- Premierul Florin Citu a afirmat, miercuri, ca daca ar fi fost o crestere a numarului de cazuri de Covid-19 acest lucru s-ar fi vazut fie la numarul de internari, fie la numarul celor de la Terapie Intensiva, iar acest lucru nu se intampla. Florin Citu a fost intrebat, miercuri, la finalul…

- Guvernul Romaniei a acordat cel mai redus pachet de sprijin pentru economie din Europa Centrala si de Est, in 2020, in contextul pandemiei, arata un raport al agentiei de rating Moody’s, care care analizeaza opt state, respectiv Romania, Bulgaria, Croatia, Slovenia, Slovacia, Polonia, Ungaria si Cehia.

- Romania este pe locul 18 in lume și pe locul 6 in Uniunea Europeana, la capitolul vaccinare. Au fost administrate 42,2 milioane de doze de vaccin in 51 de tari pe pe tot globul. Aproximativ 2,43 milioane de oameni sunt vaccinati intr-o zi, potrivit alephnews.ro. Dintre tarile UE, pe primul loc este…