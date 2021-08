Stiri pe aceeasi tema

- Numarul tinerilor diagnosticati cu cea mai raspandita forma de diabet, diabetul de tip 2, aproape s-a dublat in Statele Unite din 2001 pana in 2017, potrivit unui studiu publicat marti si preluat de Reuters. Cercetarea a ajuns la concluzia ca rata tinerilor cu varste cuprinse intre 10 si 19…

- Numarul tinerilor diagnosticati cu cea mai raspandita forma de diabet, diabetul de tip 2, aproape s-a dublat in Statele Unite din 2001 pana in 2017, potrivit unui studiu publicat marti si preluat de Reuters.

- Numarul cazurilor de viroze in rindul copiilor a crescut cu 25 la suta fața de luna iunie cind au fost semnalate 5 600 de imbolnaviri. Medicii de familie sustin ca ar putea fi vorba de un val de infectari cu noul coronavirus in rindul minorilor. Unii parinți spun ca au observat ca in acesta vara foarte…

- Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a declarat, marti, ca “scenariile pesimiste” arata o “posibila” crestere zilnica de peste 1.500 de cazuri noi in septembrie. “Sunt scenarii de lucru, sunt in functie de dominanta…

- ”Este o misiune destul de dificila (sa convingem populația - n.red), mai ales in contextul in care segmentul populațional caruia ne adresam acum este tocmai segmentul pe de-o parte ezitant, pe de-o parte segmentul dezinteresat de tot ce inseamna protejarea sanatații personale și a sanatații colective.…

- Crestere neobisnuita! Numarul de contaminari cu COVID-19 in Franta in ultimele 24 de ore a urcat la 18.000 in comparatie cu sub 7.000 in saptamana anterioara, a anuntat cu ingrijorare ministrul sanatatii, Olivier Veran, in opinia caruia, aceasta crestere, cauzata de varianta Delta, este neobisnuita,…

- Zonele verzi din orașe au un rol esențial pentru ecosistem și pentru sanatatea umana, arata un studiu recent realizat in Statele Unite, publicat in jurnalul stiintific Science Advances. Cercetarea arata ca pana și cele mai mici petice cu spațiu verde contribuie, de exemplu, la filtrarea poluanților…

- Acesta este primul studiu de acest fel care prezinta reactia imunitara dupa a treia doza de vaccin anti-COVID-19. Cercetarea a fost realizata de cercetatori de la Facultatea de Medicina a Universitatii Johns Hopkins, care publica si un bilant independent al cazurilor si deceselor asociate noului coronavirus…