Creşte vârsta de pensionare pentru anumiţi bugetari. Proiect de lege în Camera Deputaţilor "Cadrele militare din armele si serviciile sau specialitatile militare in care se inregistreaza deficite majore de personal sau cadrele militare care nu indeplinesc conditiile de pensionare la implinirea varstei standard de pensionare, potrivit legii, pot fi mentinute in activitate dupa implinirea varstei standard de pensionare pana la implinirea varstei de 65 de ani, in functie de nevoile institutiei militare, la solicitarea sau cu acordul acestora si cu aprobarea anuala a conducatorului institutiei", prevede initiativa legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

