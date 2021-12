Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea de Cupa Davis dintre Spania și Romania, care conteaza pentru accederea in faza finala a acestei competiții și care va avea loc in perioada 4-5 martie 2022, s-ar putea desfașura la Marbella la Clubul Puente Romano. ...

- Cu o zi inainte de ajunul Craciunului, mii de spanioli stau la rand pentru a se vaccina inainte de a se reuni cu familiile de sarbatori. Iar, testele rapide de detectare a coronavirusului s-au epuizat din farmacii. In ultimele 24 de ore au fost raportate peste 60 de mii de infectari.

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost raportate 812 cazuri de COVID-19 si 84 de decese, dintre care 19 din trecut. La terapie intensiva sunt internati 600 de pacienti, arata datele finale transmise joi de catre autoritati. Din totalul de 84 de pacienti decedati, 72 erau nevaccinati si 12 vaccinati.…

- Romania va intalni Spania in barajul pentru calificarea la turneul final al Cupei Davis 2022, potrivit tragerii la sorti care a avut loc duminica la Madrid, scrie AFP, potrivit Agerpres. Partidele vor avea loc in Spania pe 4-5 martie. Faza finala a Cupei Davis de anul viitor va reuni…

- CIUCHICI – La Ciuchici, italienii și spaniolii se lupta cu morile de vant! Iar vantul bate in buzunarul comunei! Dar nu a paguba, cum am fi tentați sa credem. Ci a caștig. Pentru ca, mai demult, in comuna a venit o firma din Italia care a amplasat șapte turbine mari, cu putere de 5 MW, in estimarea…

- Autoritațile de la Bruxelles au aprobat un ajutor de 120 milioane euro prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) pentru transformarea și modernizarea serelor din Spania, in timp ce Romania n-a reușit sa obțina niciun leu pentru cele opt depozitele agricole regionale in care…

- „Intrati si plingeti” / „Si eu am anxietate”- sint semnele cu care vizitatorii sint intimpinati in La Lloreria – Sala Plinsului din Spania. Incaperea are intr-un colt si numere de telefon pe care persoanele le pot apela cind simt nevoia, scrie DIGI24. Sala Plinsului este un proiect, gazduit intr-o cladire…

- Alte 1470 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 16 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 4-Romania, 4-Italia, 2-Germania, 1-Belgia, 1-Franța, 1-Irlanda, 1-Marea Britanie, 1-Spania, 1-Ucraina. Numarul total de teste efectuate…