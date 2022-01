Stiri pe aceeasi tema

- La final de an 2021, mulți patroni iși exprima mulțumirea fața de clienți, parteneri și angajați, recompensandu-i cu urari și cadouri de Craciun și Anul Nou. Acest lucru este foarte important, pentru ca reprezinta un gest frumos, dar și o strategie esențiala in afaceri. Patronii țin sa faca astfel…

- Prețul cafelei a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani, iar analiștii se așteapta ca tendința de creștere sa continue pana in 2023, relateaza CNBC. Contractele de cafea cu livrare in decembrie au incheiat ședința de tranzacționare de luni la 2,34 dolari pe livra. Joi, contractele futures…

- Comerțul liber și economiile deschise vor conduce la redresarea Asia-Pacific din pandemie, au declarat miniștrii de comerț și externe ai regiunii la o intalnire virtuala inaintea Forumului de Cooperare Economica (Apec). Comerțul liber, echitabil și deschis, va ajuta economiile globale sa iasa din aceasta…

- Tariful la gazele naturale ar putea crește pina la 10 lei pentru 1 metru cub. Aceasta inseamna o majorare de peste doua ori a prețului actual, care constituie circa 4,3 lei pentru 1 metru cub de gaze naturale. In urma gazului, vor crește și prețurile pentru incalzire. Cititorii portalului Noi.md au…

- Lia Olguța Vasilescu a reluat seria intervențiilor publice in care susține revenirea PSD la guvernare. In plus, Lia Olguța Vasilescu a declarat ca Legea Pensiilor propusa de PSD este in continuare afectata de politica PNL. Lia Olguța Vasilescu a declarat ca in PNRR, actualul guvern și-a asumat pun procent…

- Ieri, la Sankt Petersburg s-au incheiat negocierile intre delegația Republicii Moldova și Gazprom. Parțile au ajuns la un acord privind formula de preț, auditarea datoriei formate in cadrul companiei Moldova-Gaz și necesitatea unor negocieri ulterioare pentru a stabili un calendar de achitare. Potrivit…

- Caldura ar putea crește cu 20% in București, incepand cu luna noiembrie, iar daca nu va fi subvenționat, prețul platit de bucureșteni pe gigacalorie ar putea crește cu aproape 100 lei, adica va fi de aproximativ 264 de lei, pentru un apartament de doua camere, potrivit Digi24 . Primarul general Nicușor…

- Ziua Armatei Romaniei (ZAR) este sarbatorita anual in data de 25 octombrie, fiind instituita prin Decretul nr. 381 din 1 octombrie 1959. Militarii romani se bucura de ocrotirea Maicii Domnului si de patronajul spiritual al Sfantului Mare mucenic Gheorghe si al Prorocului Ilie Tesviteanul,…