- Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo, Japonia, au identificat 15 persoane infectate cu virsulul SARS-CoV-2. Primul caz a fost raportat in Satul Olimpic și se refera la o persoana din strainatate, dar nu...

- Cu mai putin de o saptamana inainte de inceperea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, organizatorii au anuntat, sambata, un prim caz de infectare cu Covid-19 in Satul Olimpic. Organizatorii nu au precizat daca este vorba de un sportiv, un membru al stafului sau din care delegatie face parte. Insa, potrivit…

- Multiplul campion mondial si european la gimnastica artistica Marian Dragulescu a declarat, intr-un interviu, comentand izolarea la care vor fi supusi toti participantii la Jocurile Olimpice de la Tokyo in contextul pandemiei, ca este dispus sa accepte 2-3 saptamani de “inchisoare” pentru medalia de…

- Numarul 1 mondial Ashleigh Barty a confirmat, marti, ca va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, echipa de tenis a Australiei urmand sa fie compusa din 11 jucatori, intre care si Nick Kyrgios ,potrivit news.ro. Barty intentioneaza sa joace si la simplu si la dublu la competitia din Japonia.…

- Delegația „tricolora” crește. Sunt acum 84 de sportivi romani calificați la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Canotajul devine numarul 1 cu 36 de membri in delegația pentru Japonia!. Barcile de 8 plus 1, feminin și masculin ale Romaniei, au obținut duminica, in Regata de la Lucerna, calificarea la Jocurile…

- Salonul Auto de la Tokyo a fost anulat pentru prima data in istoria sa de 67 de ani, din cauza creșterii numarului de cazuri de coronavirus. Potrivit BBC, autoritațile nipone au decretat stare de urgența in regiunea capitalei, in perioada 25 aprilie -11 mai. Japonia se confrunta cu o inmulțire a infecțiilor…

- Salonul auto de la Tokyo, care ar fi trebuit sa se țina în a doua parte a lui octombrie, a fost amânat dupa ce numarul de cazuri de Covid a crescut mult în capitala japoneza. Este prima oara când salonul este amânat în istoria sa de 67 de ani. Show-ul auto se ține…