- Pana astazi, 17 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 8.067 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.508 au fost declarate vindecate și externate.Totodata, pana acum, 400 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19,…

- Circa 40 de persoane de la Centrul medico-social din localitatea damboviteana Racari au fost confirmate cu coronavirus si internate la Spitalul de Infectioase din Targoviste, a anuntat joi noapte primarul Marius Caraveteanu.

- DSP Dambovita are in desfasurare o ancheta epidemiologica la Centrul Rezidential pentru Persoane Varstnice Racari. O ingrijitoare de la azil a fost depistata pozitiv. la fel si sotul acesteia.

- Numarul persoanelor asistate si al angajatilor de la centrul de batrani din localitatea Rachiti care au contactat virusul COVID-19 a ajuns la 20, potrivit unei informari transmise, marti seara, de Centrul Judetean de Comunicare coordonat de Institutia prefectului. Potrivit sursei citate, noul coronavirus…

- Numarul persoanelor asistate si al angajatilor de la centrul de batrani din localitatea Rachiti, județul Botoșani, care au contactat virusul COVID-19 a ajuns la 20, potrivit unei informari transmise, marti seara, de Centrul Judetean de Comunicare coordonat de Institutia prefectului.Potrivit sursei citate,…

- Inca o persoana cazata la caminul de batrani din Galati in care s-a declarat focar de Covid-19 a murit. Pana acum, 8 persoane din institutia privata au murit din cauza virusului, in timp ce alti 90 de...

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, astazi, 05 aprilie 2020, inca un deces la Galati. Este vorba despre un barbat, de 82 ani, de la Caminul de Batrani, jud. Galati. Acesta a fost internat pe data de 03 aprilie 2020 la Spitalul de Boli Infectioase Galati - ATI, iar decesul a survenit pe data de…

- Un numar de 63 de persoane sunt in carantina in centre din Olt, alte 506 persoane din judet sunt in izolare la domiciliu iar trei persoane au fost confirmate luna aceasta cu coronavirus si sunt internate in spitale, a anuntat miercuri seara Institutia Prefectului Olt, potrivit Agerpres.Potrivit…