Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul gripal a debutat Institutul National de Sanatate Publica anunta primele infectii oficiale din noul sezon gripal, cu debut in Saptamana 2 8 octombrie 2023.In saptamana 02.10.2023 ndash; 08.10.2023 S40 2023 au fost raportate: 73.042 cazuri de infectii respiratorii gripa clinica, IACRS si pneumonii…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat ca, in saptamana 25 septembrie – 1 octombrie, au fost confirmate 79 de cazuri cu varianta Omicron a SARS-CoV-2, din care noua sunt variante de interes. Potrivit INSP, pana in prezent au fost confirmate 206 cazuri cu sub-varianta BA.2.75, 567 cazuri…

- Medicul Mihai Craiu avertizeaza ca internarile in randul celor mici sunt in creștere in ultima perioada. Acesta spune ca virozele respiratorii asociate inceperii colectivitații și COVID-19 se afla pe lista bolilor cu care se prezinta micii pacienți la Institutul Național pentru Sanatatea Mamei și Copilului…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat ca, in saptamana 18 – 24 septembrie, au fost confirmate 67 de cazuri cu varianta Omicron a SARS-CoV-2, din care 12 sunt variante de interes. Potrivit INSP, pana in prezent au fost confirmate 206 cazuri cu sub-varianta BA.2.75, 567 cazuri cu BQ.1, 406…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat ca, in saptamana 11 – 17 septembrie, au fost confirmate 60 de cazuri cu varianta Omicron a SARS-CoV-2, din care 11 sunt variante de interes. Potrivit INSP, pana in prezent au fost confirmate 206 cazuri cu sub-varianta BA.2.75, 567 de cazuri cu BQ.1,…

- Potrivit buletinului Ministerului Sanatații, intre 28 august și 3 septembrie, 583 de persoane diagnosticate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 45 se afla in secții ATI, și au fost raportate 12 decese. In intervalul 28 august – 3 septembrie a.c., in țara noastra au fost inregistrate…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat ca in saptamana 28 august - 3 septembrie au fost confirmate 53 cazuri cu varianta Omicron a SARS-CoV-2, din care 21 sunt variante de interes.

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat ca, in saptamana 24 – 30 iulie, au fost confirmate 18 cazuri cu varianta Omicron a SARS-CoV-2, toate fiind variante de interes. Potrivit INSP, pana in prezent au fost confirmate 203 cazuri cu sub-varianta BA.2.75, 567 cazuri cu BQ.1, 398 cazuri…