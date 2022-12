Stiri pe aceeasi tema

- A crescut cu 50% numarul de posturi alocate consilierilor școlari care vor contribui la creșterea accesului elevilor și preșcolarilor la servicii de asistenta psihopedagogica, orientare școlara și profesionala. Totodata se are ca obiectiv: extinderea rețelei de cabinete școlare de asistența psihopedagogica;extinderea…

- Ministerul Educației, Ligia Deca, a anunțat miercuri, la finalul ședinței de Guvern, ca a fost adoptata o hotarare prin care numarul de posturi de consilieri școlari va crește cu 50%, urmand sa revina un consilier școlar la 800 de elevi.

- Guvernul a aprobat vineri, printr-o ordonanta de urgenta, cresterea de la 350 la 450 a numarului scolilor care vor beneficia de programul “Masa calda”. Anunțul a fost facut de ministrul Educatiei, Ligia Deca: ”A crescut numarul de unitati de invatamant preuniversitar care beneficiaza de program, de…

- "Partea aceasta de trecere a scolilor in online din cauza termiei nu are loc in discutia noastra, pentru ca am discutat, asa cum spuneam de cu mult timp inainte, despre masurile care trebuie luate astfel incat sa fie asigurate toate conditiile.Nu este acceptabil sa luam o astfel de decizie in conditiile…

- Instituția condusa de Ligia Deca a anunțat vineri seara ca, incepand cu luna noiembrie, va fi lansata seria „Podcast de la minister”, al carui scop este „popularizarea masurilor și programelor din domeniul educației”. „PNRR, PNRAS, POEO, ROSE, cam multe acronime, nu? Incepand cu luna noiembrie, Ministerul…

- In ședința Biroului Politic al PNL s-a decis susținerea actualului consilier prezidențial pe teme de Educație, Ligia Deca, pentru funcția de ministru al Educației. Decizia PNL vine ca urmare a demisiei lui Sorin Cimpeanu din funcția de ministru al Educației. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Consilierul prezidențial Ligia Deca, cea care a coordonat strategia „Romania educata” a președintelui Klaus Iohannis, este propunerea PNL pentru fotoliul de ministru al Educației, așa cum Sursa Zilei arata inca de la momentul demisiei lui Sorin Cimpeanu. Știre in curs de actualizare. The post Consiliera…

- Consilierul prezidențial Ligia Deca a ajuns luni la pranz la Palatul Parlamentului. Aceasta a intra in sala in care are loc ședința Biroului Politic Național al PNL, in care se stabilește propunerea partidului pentru funcția de ministru al Educației. In urma cu doar cateva minute, am primit informația…