- Doua noi cazuri de variola maimuței au fost confirmate in Romania, anunța Ministerul Sanatații. Comitetul de urgenta al Organizatiei Mondiale a Sanatatii se va reuni pe 21 iulie pentru a determina masurile ce vor fi luate impotriva epidemiei de variola maimutei, conform unui comunicat al OMS.

- Contaminarea repetata cu coronavirus pare sa creasca șansele ca o persoana sa se confrunte cu noi probleme de sanatate, uneori de durata, dupa infectare, potrivit primului studiu privind riscurile pentru sanatate ale reinfectarii.

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat ca numarul de cazuri de infectie si deces din cauza COVID-19 a scazut cu 90% fata de varful inregistrat la inceputul anului. Tedros Adhanom Ghebreyesus a recunoscut ca au fost mai multe cazuri neraportate.…

- Departamentul american al Apararii a precizat ca, pe parcursul a 20 de ani, a oferit asistența pentru 46 de structuri ucrainene in domeniul biologiei, dar a subliniat ca scopul acestei asistențe a fost securitatea biologica a Ucrainei și imbunatațirea controlului asupra sanatații populației.…

- Un total de 780 de cazuri de variola maimutei au fost confirmate in laboratoare medicale din 27 de tari non-endemice, a anuntat duminica Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care evalueaza ca riscul sanitar la nivel mondial in legatura cu aceasta boala este „moderat”, informeaza AFP, preluata de…

- Aproape toti copiii de la scolile din Varias si Gelu (sat apartinator comunei Varias) au participat marti, in ajunul zilei dedicate lor, la un cros. Manifestarea a devenit traditionala la Varias si se bucura de sprijinul autoritatilor locale. De la cei mai mici pana la cei din clasele terminale, copiii…

- Peste 230 de noi cazuri de Covid și doua decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, a anunțat luni Ministerul Sanatații. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 234 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, cu 42 mai mult fața de ziua…

- COVID 18 aprilie 2022, in Romania: 686 de cazuri noi de coronavirus și 3 decese, in ultimele 24 de ore COVID 18 aprilie 2022, in Romania: 686 de cazuri noi de coronavirus și 3 decese, in ultimele 24 de ore Luni, 18 aprilie 2022, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei…