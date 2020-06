Doar 177 de prescolari vor putea frecventa creșa, pe perioada verii, in Timișoara. Asta in condițiile in care numarul solicitarilor depuse la Primaria Timișoara depașeste 300. „Creșele vor fi deschise peste vara. Noi am facut o analiza a noilor condiții pe care le impune deschiderea serviciului de creșe. A rezultat in spațiul disponibil și in […] Articolul Creșele din Timișoara se deschid din 6 iulie. Cate locuri sunt disponibile in noile condiții generate de pandemie a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .