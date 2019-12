Vreme mai calda astazi in Maramures

Circulatia rutiera pe drumurile publice din judet se desfasoara in conditii de iarna. Vizibilitate redusa de ceata sub 100 de metri, pe DN 18, in Pasul Prislop, intre km 165 si km 175, respectiv pe DN 18, in Pasul Gutai, intre km 13 si km 35. CJSU recomanda conducatorilor auto sa conduca prudent, sa aprinda luminle de intalnire… [citeste mai departe]