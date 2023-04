Stiri pe aceeasi tema

- Jihadistul considerat a fi creierul atentatului sinucigas cu bomba de langa aeroportul din Kabul din august 2021, tragedie soldata cu 173 de morti, printre care și soldati americani, a fost omorat de talibani.

- Amenințare cu bomba intr-un avion Tarom, vineri dimineața, intr-o cursa care plecase din Tel Aviv cu destinația București. Aeronava a aterizat de urgența la Istanbul la ora locala 3.30, in urma deciziei luate de comandantul de zbor. La bord se aflau 88 de pasageri.

- Barbatul autor al atentatului sinucigas, soldat cu 101 de morți, dintr-o moschee aflata in general al politiei din Peshawar, in Pakistan, a intrat deghizat in incinta lacașului de cult. Agentii de serviciu „nu l-au verificat pentru ca era in uniforma de politie (…). A fost o incalcare a unei reguli…

- Un atentat sinucigaș cu bomba de la o moschee aglomerata din Peshawar din Pakistan a ucis cel puțin 32 de persoane luni (30 ianuarie), cel mai recent atac care vizeaza poliția din acest oraș din nord-vestul țarii unde militanții islamiști raman activim, potrivit Reuters. Oficialii spitalului au spus…