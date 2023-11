Stiri pe aceeasi tema

- Romania este pe cale sa obțina prelungirea in 2024 a derogarilor pe GAEC 7 si GAEC 8, a anuntat joi, la Indagra, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, care susține ca toate statele UE au agreat propunerea țarii noastre. Fermierii trebuie sa respecte aceste conditionalitati care…

- Deputatul PSD de Vrancea, Laurențiu Marin, a anunțat ca ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a semnat ordinul pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru…

- Fermierii si procesatorii pot depune, din 5 noiembrie 2023, proiecte pentru realizarea capacitatilor noi de producere a energiei electrice din surse solare sau eoliene (sub 1 MW inclusiv si peste 1 MW), cu sau fara capacitati de stocare integrate, a anuntat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,…

- Secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii, Ion Gaman, și-a dat demisia. Acesta era susținut de PSD Calarași și fusese numit in mai 2022. Ion Gaman coordona Direcția de politici in sectorul vegetal din cadrul instituției, dar și activitatea direcțiilor agricole județene. Oficialul de la Agricultura…

- Bugetul programului „Tomata” – Ciclul I va fi suplimentat cu 13 milioane de lei, printr-o decizie ce va fi aprobata in ședința de Guvern de saptamana viitoare, a anunțat ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu. Conform unei postari a ministerului de resort pe pagina oficiala de Facebook,…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat ca fermierii romani vor primi in acest an o subventie pe 50% din consumul de motorina pe anul 2022, un ajutor in plus fata de sprijinul acordat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, schema de ajutor de stat urmand sa fie aprobata…

- Fermierii romani vor primi in acest an o subventie pe 50% din consumul de motorina pe anul 2022, un ajutor in plus fata de sprijinul acordat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, schema de ajutor de stat urmand sa fie aprobata in Guvern in urmatoarele doua saptamani, a declarat,…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) creste valoarea creditelor pe care fermierii le pot accesa in conditii avantajoase, in baza adeverintelor emise de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), iar “Programul de 3 ori subventia” devine “Programul de 5 ori subventia”,…