Stiri pe aceeasi tema

- Grupul financiar Sillicon Valley Bank a dat faliment, iar anunțul a zguduit bursele americane și europene. Este cea mai mare banca in colaps de la criza din 2008. Miliarde de dolari care aparțin companiilor și investitorilor au ramas blocate.

- Casa Alba a anunțat ca președintele Joe Biden se va deplasa in Polonia in perioada 20-22 februarie pentru a-și arata sprijinul fața de Kiev, chiar inainte de se implini un an de cand Rusia a invadat Ucraina (24 februarie). Biden iși dorește sa intareasca argumentul ca Statele Unite vor continua sa ofere…

- Premierul norvegian, Jonas Gahr Støre, a propus ca țara sa sa ofere Ucrainei un ajutor de aproximativ 75 de miliarde de coroane norvegiene (circa 6,8 miliarde de euro) pe o perioada de cinci ani, relateaza The Guardian . „Ne propunem sa asiguram un acord unificat in acest sens in parlament”, a declarat…

- „Suntem uniți, Statele Unite și Europa, in ciuda așteptarilor Rusiei. Forțele ucrainene iși apara teritoriile și se pregatesc pentru alte ofensive, au nevoie de noi capacitați de lupta pentru a se apara in fața Rusiei pe termen lung. La recomandarea secretarului Aparari, Austin, SUA trimit 31 de tancuri…

- Pierderea record anterioara a fost de 23 de miliarde de franci, consemnata in 2015. Drept urmare, banca centrala nu va face platile obisnuite catre guvernul elvetian si statele membre, a spus acesta, platile catre actionarii sai urmand sa fie si ele afectate. In 2021, banca a raportat un profit de 26…

- Pentru o mare parte a economiei globale 2023 va fi un an dificil, deoarece principalele motoare ale cresterii globale, Statele Unite, Europa si China, se confrunta cu o incetinire a activitatilor, a declarat duminica directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, transmite…

- Statele Unite ia in considerare efectuarea de teste din apa reziduala din avioanele pe rute internationale pentru a detecte eventuale variante emergente de COVID-19, in timp ce numarul infectarilor creste in China. Experti in sanatate din Marea Britanie estimeaza ca in prezent 9.000 de persoane mor…

- Intrarea Ucrainei in NATO este puțin probabila, spune presedintele francez. Emmanuel Macron considera ca o eventuala aderarea a Ucrainei la NATO ar fi perceputa de Rusia ca o confruntare, iar aceasta nu este „cel mai probabil scenariu”, transmite AFP. „Intrarea Ucrainei in NATO ar fi perceputa de Rusia…