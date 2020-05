Stiri pe aceeasi tema

- In introducerea liturghiei, transmisa in direct ca urmare a pandemiei de coronavirus, papa si-a indreptat gandurile spre persoanele aflate in prima linie a crizei sanitare si a vorbit despre cei insarcinati cu munca de curatenie. „Azi rugaciunile noastre merg catre cei care fac curatenie in spitale…

- Papa Francisc ii indeamna pe angajatori sa respecte demnitatea angajaților, in special a lucratorilor migranți, chiar daca afacerile pe care le conduc intampina dificultați economice provocate de criza pandemiei de coronavirus.”Este adevarat ca aceasta criza afecteaza pe toata lumea, insa demnitatea…

- Italia inchide si benzinariile la cererea operatorilor, care au declarat ca funcționarea lor pune in pericol sanatatea personalului. Conform sindicatelor din domeniu, masura va fi aplicata gradual.

- Patriarhia Romana anunta ca de Buna Vestire clopotele tuturor bisericilor ortodoxe din Romania vor suna timp de 1-2 minute la ora 12.00, iar credincioșii sunt indemnați sa se roage impreuna pentru incetarea epidemiei de coronavirus. Un indemn similar a fost lansat și de Papa Francisc, care a chemat…

- Papa Francisc a facut apel la toti credinciosii din lume sa recite "Tatal Nostru" pe 25 martie la ora pranzului, un gest prin care doreste sa universalizeze rugaciunea ca metoda de combatere a pandemiei de coronavirus, care in Italia s-a soldat cu peste 4.800 de decese,

