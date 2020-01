Sute de persoane au așteptat la rand, luni, sa ia agheasma, in timp ce alte mii de credincioși ascultau slujba oficiata de Inaltpreasfințitul Teofan, in fața Catedralei Mitropolitane din Iași, potrivit Mediafax. Imediat ce s-a terminat slujba, oamenii s-au imbulzit pentru a lua Agheasma Mare. Au venit cu peturi de 2,5 litri și cu galeți și de dupa un gard al Jandarmeriei i-au rugat pe preoți și pe voluntari sa le umple recipientele. Cei mai vocali, la fel ca in fiecare an, au fost cei din comunitațile rome din Iași, care au luat și cate 10 litri de agheasma, „ca sa sfințeasca mașinile”. Imbulzeala…