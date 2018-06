Stiri pe aceeasi tema

- Creatoarea de moda Kate Spade, in varsta de 55 de ani, a fost gasita fara viata in apartamentul ei din New York, iar politia suspecteaza ca s-a sinucis, scrie The Hollywood Reporter.Autoritatile au transmis ca angajatii designerului au gasit-o, marti, in jurul orei 10.20, spanzurata in apartamentul…

- Kate Spade avea 55 de ani. Ea a fost gasita marti dimineata, de femeia care facea curatenie in apartamentul sau din 850 Park Avenue. Se pare ca designerul ar fi lasat un bilet de adio. Nu mai departe de anul trecut firma Coach a achizitionat Kate Spade & Company pentru suma de 2,4 miliarde dolari.…

- Problema poluarii cu obiecte din plastic a mediului marin este din nou in atentia publica dupa ce in stomacul unei balene pilot esuate pe o plaja din Thailanda, ce nu a mai putut fi salvata, au fost descoperite zeci de obiecte din plastic care cantareau peste 8 kilograme, informeaza duminica Reuters.…

- UPDATE Conform Poliției Cluj o persoana a murit în urma incendiului. Un barbat și-a dat foc și a murit, a precizat purtatorul de cuvânt al IPJ Cluj. Este vorba despre un gest sinucigaș facut de un barbat, care s-a stropit cu benzina și și-a dat foc. Este…

- Companii majore de mass-media din SUA, printre care Los Angeles Times si Chicago Tribune, au fost nevoite sa-si inchida website-urile in anumite parti ale Europei, in urma regulilor stricte impuse de noul regulament european de protectie a datelor personale, GDPR, relateaza Reuters. General…

- Kanye West are din nou probleme, asta dupa ce nu a aparut nimeni la lansarea pantalonilor pentru ciclism pe care starul i-a creat pentru fanii sportivi. Lansarea colecției in Sidney a fost considerata un fail, ba chiar evenimentul a fost inchis dupa 45 de minute in care niciun fan nu și-a facut apariția.…

- Expertii au dezamorsat, vineri, o bomba britanica din al Doilea Razboi Mondial in Berlin dupa ce au evacuat o zona din centrul orasului inclusiv principala statie de tren, un spital si Ministerul Economiei, scrie Reuters. Bomba, cantarind 500 de kilograme, a fost descoperita in timpul unor…

- O substanta suspecta a fost descoperita la biroul de circumscriptie al ministrului britanic al imigratiei, Caroline Nokes, a anuntat marti politia, la o zi dupa ce oficialul britanic a declarat ca imigranti din Caraibe identificati in mod eronat drept imigranti ilegali ar fi putut fi deportati, relateaza…