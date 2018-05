CreativeXP, afacerea americana de un milion de dolari a unui tanar din Bacau

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 27 de ani a murit si alte doua persoane sunt grav ranite, dupa ce un proiectil din Al Doilea Razboi Mondial a explodat in comuna Asau, zona Ciobanus, la o exploatatie forestiera.

- Cosmin Bardan are doar 25 de ani si o afacere care ii aduce vanzari anuale de 1 milion de dolari. Nu a mostenit niciun business si nici nu a venit cu “bani de acasa”. S-a luptat sa obtina o bursa in State demonstrand ca a invatat sa joace tenis, desi nimeni nu avea incredere in planurile lui. Odata…

- Cosmin Bardan are doar 25 de ani si o afacere care ii aduce vanzari anuale de 1 milion de dolari. Nu a mostenit niciun business si nici nu a venit cu "bani de acasa". S-a luptat sa obtina o bursa in State demonstrand ca a invatat sa joace tenis, desi nimeni nu avea incredere in planurile lui.…

- "Cum sa faci 800 de dolari pe zi fara sa muncesti" pare sa fie un titlu de ziar mincinos. Ei, bine, totul este cat se poate de real! Este vorba despre San Jose, un oras din Statele Unite, unde valoarea imobiliarelor creste vertiginos in fiecare zi.

- Misiunea fortelor americane desfasurate in Siria "nu s-a schimbat", iar presedintele Donald Trump doreste ca acestea sa revina in Statele Unite "cat mai curand posibil", a declarat Casa Alba la sfarsitul saptamanii trecute, potrivit AFP.

- Jucatorii de tenis Steve Johnson, nr. 51 mondial, si Tennys Sandgren, nr. 56 mondial, ambii din Statele Unite, vor disputa finala turneului ATP de la Houston, dotat cu premii totale de 557.050 dolari. Sambata seara, in semifinale, Johnson a trecut greu, in trei seturi, de compatriotul sau Taylor Fritz,…

- Mariah Carey este o cantareata de muzica pop si Ramp;B, compozitoare, producatoare si actrita americana. Potrivit wikipedia.org, Mariah Carey si a lansat albumul de debut in 1990, sub indrumarea lui Tommy Mottola, director la compania de discuri Columbia Records, cu care se casatoreste in 1993. Ea devine…