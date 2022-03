Marian Dragulescu a fost trimis saptamana aceasta pe Insula Exilului la „Survivor Romania” 2022 . TJ Miles l-a nominalizat pe el dupa ce a obținut cel mai bun timp la proba, iar Faimoșii au fost toți de acord, mai ales CRBL, care a spus ca antrenorul de gimnastica merita sa fie trimis acolo. Pe Insula Faimoșilor de la „Survivor Romania” 2022 s-a discutat mult despre Marian Dragulescu dupa ce acesta a fost trimis in exil. „S-a intamplat ce trebuia sa se intample, Marian a fost trimis in exil”, a spus CRBL cu zambetul pe buze in fața camerelor de filmat. Colegii lui au spus ca sunt de acord, iar…