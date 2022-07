CRBL s-a razgandit. Nu vrea sa mai traiasca in Spania. Desi a petrecut 6 ani, cu tot cu familie, in Peninsula Iberica, artistul a decis sa revina in Romania. Problema este ca barbatul asi vanduse toate proprietatile, iar acum este nevoit sa stea, impreuna cu sotia si fetita, cu chirie. Au facut sedinta de familie […] The post CRBL a luat o decizie ULUITOARE dupa 6 ani petrecuti in Spania. Cine s-ar fi asteptat la asa ceva? first appeared on Ziarul National .