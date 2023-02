Crater de aproape 40 de metri, format în Turcia după cutremurul de sâmbătă Turcia a fost zguduita de un nou cutremur, sambata, de doar 4,3 grade. Totși, ca urmare a seismului, un crater cu diametrul de 37 de metri și o adancime de 12 metri s-a format in provincia Konya. Noi cutremure au zguduit sambata Turcia, iar in urma seismelor din ultimele ore, o noua groapa uriașa s-a format in pamant. Craterul are diametrul de 37 de metri și o adancime de 12 metri, iar groapa uriasa a fost descoperita in provincia Konya. Gropile de toate dimensiunile incep sa se apropie de zonele rezidențiale. Numarul lor creste tot mai mult, arata presa locala. Ce explicații dau experții Experții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

