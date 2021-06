Craioveni disperaţi din cauza unui vecin care a adunat în curte munţi de gunoaie Craioveni disperati din cauza unui vecin care a adunat in curte munti de gunoaie. Un batran din Craiova si-a disperat vecinii. Acesta a adunat in propria curte munti de gunoaie. Mirosul greu si sobolanii care vin din curtea lui „nea Nelu” i-a determinat pe vecini sa-si baricadeze ferestrele, sa-si tina copiii inchisi in casa. Se tem si pentru animalele de companie pe care le mai au, fiindca altele au fost muscate de sobolani si au murit. Oamenii spun ca nu mai suporta duhoarea care vine dinspre curtea vecinului lor din cauza resturilor adunate din tomberoane si aduse in curte si in casa. Este… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

