Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din clasa a IV-a se pregatesc pentru examene daca vor ca la gimnaziu sa studieze intr-o clasa cu regim intensiv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala. Potrivit inspectorului scolar general, Daniel Ion, in judetul Dolj au fost aprobate 18 clase de intensiv, dintre care 13…

- SUBIECTE ȘI BAREME la Evaluarea Naționala de la clasa a VI-a 2022, proba la Matematica și Științe ale naturii: Ce au avut de rezolvat elevii SUBIECTE ȘI BAREME la Evaluarea Naționala de la clasa a VI-a 2022, proba la Matematica și Științe ale naturii: Ce au avut de rezolvat elevii Subiectele și baremele…

- EVALUARE naționala clasa a VI-a 2022: Subiectele la testarea de Limba și comunicare, publicate de minister Miercuri, elevii de clasa a VI-a au susținut prima testare de Evaluare Naționala. Este vorba despre verificarea competențelor la Limba și comunicare. Joi va fi a doua și ultima proba, cea de „Matematica…

- Elevii care vor sa fie admisi la clasele cu profil pedadgogic de la Colegiul National „Stefan Velovan” din Craiova trebuie sa sustina probe suplimentare de aptitudini. Ieri a fost prima zi de inscrieri si deja numarul cererilor depaseste numarul locurilor alocate. Conform calendarului pentru admiterea…

- Incident in prima zi de scoala dupa vacanta de Paste, la Colegiul National Pedagogic „Stefan Velovan” din Craiova. Bucati din tencuiala tavanului unei clase au cazut brusc. In clasa respectiva erau elevi de la pregatitoare. Potrivit directorului colegiului, Adrian Stroe, in momentul caderii bucatilor…

- Incident in prima zi de scoala dupa vacanta de Paste, la Colegiul National Pedagogic „Stefan Velovan” din Craiova. Bucati din tencuiala tavanului unei clase au cazut brusc. In clasa respectiva erau elevi de la pregatitoare. Potrivit directorului colegiului, Adrian Stroe, in momentul caderii bucatilor…

- Incident in prima zi de scoala dupa vacanta de Paste, la Colegiul National Pedagogic „Stefan Velovan” din Craiova. Bucati din tencuiala tavanului unei clase s-au prabusit brusc. In clasa respectiva erau elevi de la pregatitoare. Potrivit directorului colegiului, Adrian Stroe, in momentul caderii bucatilor…

- Incident in prima zi de scoala dupa vacanta de Paste, la Colegiul National Pedagogic „Stefan Velovan” din Craiova. Bucati din tencuiala tavanului unei clase s-au prabusit brusc. In clasa respectiva erau elevi de la pregatitoare. Potrivit directorului colegiului, Adrian Stroe, in momentul caderii bucatilor…