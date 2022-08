Craiovean prins băut și drogat la volan Un craiovean de 35 de ani este cercetat pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, dupa ce a fost depistat conducand baut și sub influența substanțelor psihoactive. Potrivit oamenilor legii, aparatul DrugTest a indicat un rezultat pozitiv la benzodiazepine. Reprezentanții IPJ Dolj au explicat ca barbatul a fost depistat conducand baut in localitatea Șimnicu de Sus. ”La data de 13 august,ora 11.50, polițiști din cadrul Secției nr.1 Poliție Rurala Melinești au oprit pentru control o autoutilitara ce circula pe DN6 B, in localitatea Șimnicu… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

