Craiova dă startul serbărilor de iarnă „Lumi magice” Craiova intra in atmosfera sarbatorilor de iarna de vineri, 26 noiembrie, la ora 18.00, cand peste un milion de beculețe se vor aprinde in zona centrala, pe Calea București, dar și in Parcul Nicolae Romanescu. Evenimentele de iarna, reunite sub umbrela „Lumi Magice”, vor cuprinde surprize pentru toate varstele, de la spectacole cu invitați celebri precum Gașca Zurli, pana la casuțe de poveste cu produse handmade, cadouri unicat pentru cei dragi, decorațiuni, vin fiert și alte bunatați. Cea mai importanta seara va fi cea de vineri, 26 noiembrie, cand luminile festive vor fi aprinse in premiera,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

