Craiova: Casting Call pentru trupa teatrului comunitar „ALT EU”

- Centrul Cultural Pitești organizeaza, in perioada 10-14 octombrie 2022, noi evenimente cultural-educative și de dezvoltare personala Centrul Cultural Pitești organizeaza, in perioada 10-14 octombrie 2022, noi evenimente cultural-educative și de dezvoltare personala, care pot fi urmarite online, pe pagina…

- Canadienii de la Three Days Grace revin in Romania la 5 ani dupa ce au fost headlinerii Shine Festival. Trupa va canta pe 2 octombrie la Arenele Romane din Bucuresti in aer liber. Invitati speciali ai showului vor fi americanii de la 10 Years. 1. PROGRAM Meet and Greet: 18:00* Open Doors 19:00 10 Years:…

- 48,3% dintre copii petrec peste șase ore pe zi online in zilele libere, indiferent ca e vorba de sfarșitul de saptamana sau de vacanța, susține un studiu efectuat de Asociația „Salvați Copiii”. Taberele de dezvoltare personala, de invațare socio-emoționala, de invațare experiențiala și de invațare a…

- Dupa ediția de succes de anul trecut, Povestea Vinului se deapana și in acest an, in pasajele din Bistrița. Se anunța cateva concerte speciale, saptamana viitoare in orașul nostru, dar și alte surprize. „Pasaje in lumina” este tema acestei ediții din Povestea Vinului care se va desfașura intre 18 și…

- Continue reading Prezidarea de catre secretarul de stat pentru afaceri europene Daniela Gitman a ședinței extraordinare a Comitetului consultativ in domeniul cooperarii internaționale pentru dezvoltare și asistența umanitara at Info real.

- Vara este anotimpul ideal sa te inscrii la cursuri IT, deoarece timpul pare sa fie de partea ta mai mult ca niciodata. Fie ca te afli in vacanta, fie in concediu, poti alege aceste cursuri care te vor ajuta sa te dezvolti din toate punctele de vedere si nu vor reprezenta numai primul pas catre o cariera…

- set masa si scaune Conceptul de camera de zi este unul relativ nou, care isi croieste drum in cultura autohtona. Plecand de la renumitele sufragerii, care erau cartea de vizita a oricarei case, acestea s-au transformat usor in living sau zona open space cu acces direct spre bucatarie. Se pare ca stilul…

- Primaria municipiului Constanta a emis astazi un certificat de urbanism pentru construirea unei parcari supraetajate in cartierul Km 4 5, pe strada Progresului in suprafata de 1.600mp.In total, municipalitatea a promis ca va amenaja 11 parcari supraetajate, cu fonduri de la Banca Europeana pentru Reconstructie…