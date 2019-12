Marius Croitoru (39 de ani), antrenorul celor de la FC Botoșani, a vorbit dupa meciul in care echipa sa a pierdut, scor 1-3 impotriva Craiovei. Vezi AICI programul etapei #19 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat „Scorul nu reflecta realitatea din teren. Am fost naivi. Am invațat ca jocul frumos nu-ți aduce puncte, acesta este fotbalul. Din punctul meu de vedere, suntem o echipa mai buna decat Craiova. Mi-am asumat cand portarul s-a dus la acel corner (n.r. ...