- Ca urmare a efectuarii unor reparații la rețeaua primara de distribuție a agentului termic a Complexului Energetic Oltenia, se oprește furnizarea de agent termic (apa calda menajera si incalzire) la PT 3 Brazda. Vor fi afectati consumatorii din blocurile arondate acestui punct termic, adica 835 apartamente.…

- Mai multe blocuri din sectoarele 1,2,4,5 si 6 ale Capitalei au ramas fara caldura si apa calda din cauza unor avarii. Conform Termoenergetica, in fiecare dintre cele cinci sectoare, sunt zeci de blocuri care figureaza cu ”parametri insuficienti de furnizare a agentului termic”, fie numai pentru…

- Municipiul Deva ar putea ramane fara apa calda și caldura Foto: rador.ro. Municipiul Deva ar putea ramâne fara apa calda și caldura de la 1 ianuarie. Termocentrala Mintia ar trebui atunci sa îsi înceteze activitatea. Situația a fost creata de probleme de mediu care…

- 19 blocuri din cartierul craiovean Calea București au ramas in cursul zilei de azi fara caldura și apa calda. 236 de apartamente din blocurile 23C, 23D…..13A sunt afectate, ca urmare a efectuarii unor reparații la rețeaua primara de distribuție a agentului termic primar a Complexului Energetic Oltenia.…

- Prețul la caldura s-ar putea scumpi incepand cu anul 2021. Termo va solicita Consiliului Local Craiova, in ultima ședința din acest an scumpirea caldurii. Decizia a fost luata de furnizorul de caldura al orașului, dupa ce incepand cu luna noiembrie 2020, CEO a scumpit prețul la agentul termic primar.…

- Furnizorul de caldura al orașului, SC Termo Craiova SRL nu poate furniza, la acest moment, caldura și apa in Craiova in parametrii normali. Reprezentanții Termo susțin ca acest lucru se datoreza unei avarii la SE Craiova II. Aici s-a produs in cursul zilei de ieri o avarie la unul dintre grupurile energetice.…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a precizat, in cadrul unei conferințe de presa la sediul Primariei Capitalei, ca bucureștenii se vor confrunta cu o iarna grea, in contextul in care rețeaua de...