Craiova: A murit în incinta unui birou de copiat acte Un barbat de 47 de ani a murit in aceasta dupa amiaza, dupa ce i s-a facut rau in incinta unui birou de copiat acte din zona Pietei Centrale, din Craiova. La fața locului s-au deplasat politistii Secției 4 Craiova care l-au identificat pe barbatul caruia i se efectuau manevre de resuscitare de catre un echipaj al Serviciului de Ambulanța Dolj. Din pacate a fost declarat decesul acestuia.In cauza, a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa, urmand ca la finalizarea cercetarilor sa fie propusa soluție legala prin unitatea de parchet competenta.Totodata… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

