Crăciun tradițional 2021 în Bucovina alături de cei dragi Plimbari cu sania trasa de cai, vizite la manastiri, mancaruri delicioase, colinde tradiționale și obiceiuri populare, cu toate acestea ne așteapta, de Craciun, proprietarii de pensiuni din Bucovina. Mai este foarte puțin pana la Craciun. Proprietarii de pensiuni din Bucovina, locul unde tradiția este la ea acasa s-au pregatit pentru a primi oaspeți. Și ce poate fi mai frumos decat un Craciun autentic, alaturi de cei dragi, la o pensiune tradiționala, la gura sobei sau in fața șemineului, cu bucate alese, iar in seara de Ajun sa primim colindatorii imbracați in straie populare, care sa ne vesteasca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

FOTO: ArhivaUn accident rutier a avut loc vineri, in jurul orei 12:15, in municipiul Turda. In urma impactului, o tanara de 16 ani, conducatoare a monociclului, a fost transportata la spital.„Accident de circulație in municipiul Turda, la intersecția strazilor Ștefan cel Mare și Putna.Poliția a fost…

