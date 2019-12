Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca iarna si-a intrat in drepturi! Este frumos sa vedem ca unii soferii au intrat in spiritul anotimpului si si-au decorat masina cu coarne de reni sau alte decoratiuni de Craciun, insa pentru politisti este un moment prielnic sa le reaminteasca ca este absolut necesar sa-si echipeze masinile…

- O femeie dintr-un sat din Alba a murit, miercuri, carbonizata, dupa ce hainele sale s-au aprins in timp ce prepara rachiu, in mijlocul curtii, la un cazan artificial, scrie Agerpres. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, un apel la 112 solicita interventia…

- In cursul zilei de astazi, se va reintruni Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, acolo unde reprezentantii autoritatilor si sefii tuturor armelor vor stabili exact ce se va intampla cu animalele care vor fi evacute de pe vapor, transmite ISU Dobrogea. Deasemenea, operatiunea de la nava a reinceput.…

- Pericol in portul Midia. O nava plina cu oi este in pericol sa se scufunde.UPDATE- Doar 32 din cele aproape 15.000 oi de pe nava Queen Hind, care blocheaza șenalul navigabil din portul Midia, au fost scoase pana la aceasta ora. Prefectura judetului Constanța a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit marti, 19 noiembrie, pentru a se vedea exact care este stadiul pregatirilor de iarna la nivelul drumurilor judetene si nationale si pentru a se constitui si comisii care sa verifice daca pregatirile vor fi finalizate, asa cum s-a stabilit, pana…

- "In ultima perioada avem foarte multi ursi care coboara in zonele locuite, in perimetrul localitatilor, pe caile de acces, am avut incidente grave cu doua persoane ucise de urs. In aceasta seara am fost alertati prin sistemul 112 ca un urs a fost lovit de o masina pe drumul national dintre Targu Mures…

- Potrivit DRDP Iași, din cauza ninsorii șoseaua este uda, iar temperatura era luni seara de 1 grad Celsius. „Pe sectorul de drum menționat, DRDP Iași acționeaza cu o autobasculanta dotata cu lama și raspanditor de material antiderapant", au anunțat reprezentanții DRDP Iași pe pagina de Facebook…

- UPDATE ora 16:00 – Interventia la reteaua de apa care alimenteaza municipiul Onesti s-a incheiat in jurul orei 15,00. Umplerea retelei va dura aproximativ 12 ore, ne-a informat prefectul judetului Bacau, Valentin Ivancea. Acesta a convocat, astazi la pranz, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta…