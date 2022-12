Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii refugiați in Romania vor petrece primul Craciun pe stil nou, alaturi de gazdele lor. Cu un ochi rad depanand amintiri din vremurile fericite, cu celalalt plang pentru rudele ramase acasa.

- Eforturile și sacrificiile prin care trece o mama sunt cunoscute doar de femeile care au aceasta bucurie, cea de a oferi viața, iar noi ceilalți putem doar presupune și aprecia munca depusa de mamele noastre. Mama este persoana care ii va oferi copilului sau iubire necondiționata, indiferent de varsta…

- Cu primele activitați ale zilei rezolvate, vedetele show-ului au aflat ca se afla la o aruncatura de baț de casa lui Ion Creanga, din Humulești, astfel ca au bifat o noua fila de istorie in calatoria lor de la „Poftiți pe la noi: Poftiți la targ”. Cum au reacționat cand au vazut unde a locuit celebrul…

- Cu doar cateva zile inaintea sarbatorilor de iarna, Organizația Femeilor Antreprenor Neamț, parte componenta a Uniunii Generale a Industriașilor din Romania (UGIR), a sprijinit un demers inedit al Corina Ionela Benescu, membra a organizației. Astfel, miercuri, in data de 21 decembrie, la Casa Culturii…

- Carnații sunt un preparat specific sezonului de iarna. Gospodinele romance ii pregatesc, de obicei, imediat dupa taierea porcului, care are loc cu cateva saptamani inainte de Craciun. Oricine poate prepara carnati de casa ca la bunica acasa. Afla in randurile de mai jos de ce trebuie sa ții cont pentru…

- In vreme ce diverse curente de opinie publica susțin in continuare ca ideea unei crize serioase care sa afecteze țara noastra este o fantasmagorie, realitatea arata ca, de fapt, romanii o duc din ce in ce mai prost. Cand vine vorba de taiat din cheltuieli, primele la care renunța sunt cele legate…

- Romanii se pregatesc sa-și petreaca Sarbatorile mai mult acasa, decat plecați in vacanța și cu bugete in scadere din cauza creșterii prețurilor la utilitați, alimente și carburanți, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. Bugetul mediu alocat sarbatorilor…

- Targul de Craciun din centrul municipiului Suceava se va desfașura in perioada 28 noiembrie – 7 ianuarie 2023. Anunțul a fost facut de vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba, care a precizat ca deschiderea oficiala va avea loc de Ziua Bucovinei, pe 28 noiembrie, de la ora 18:00.…